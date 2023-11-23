المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الضهيرة وجل العلام وبركة ‏ريشا

العالم- لبنان
وفيما يلي نص البيان رقم 209 الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 23-11-2023 م
09 جمادى الأول 1445 هـ
كما أعلنت المقاومة في بيان آخر، عن استهدافها تجمع مشاة لجنود العدو في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فيه.
وفيما يلي نص البيان رقم 210 الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 23-11-2023 م
09 جمادى الأول 1445 هـ
وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان آخر، استهدفها صباح اليوم الخميس موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقّيق فيه إصابات مباشرة.
وفيما يلي نص البيان رقم 211 الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 23-11-2023 م
09 جمادى الأول 1445 هـ