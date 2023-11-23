المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الضهيرة وجل العلام وبركة ‏ريشا

العالم- لبنان

وفيما يلي نص البيان رقم 209 الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 23-11-2023 م ‌‎ ‎

‏09 جمادى الأول 1445 هـ

كما أعلنت المقاومة في بيان آخر، عن استهدافها تجمع ‏مشاة لجنود العدو في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فيه.

وفيما يلي نص البيان رقم 210 الصادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 23-11-2023 م ‌‎ ‎

‏09 جمادى الأول 1445 هـ

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان آخر، استهدفها صباح اليوم الخميس موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقّيق فيه إصابات مباشرة.

وفيما يلي نص البيان رقم 211 الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 23-11-2023 م ‌‎ ‎

‏09 جمادى الأول 1445 هـ