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المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الضهيرة وجل العلام وبركة ‏ريشا

المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الضهيرة وجل العلام وبركة ‏ريشا
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الخميس تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، محققين فيه إصابات مباشرة.

العالم- لبنان

وفيما يلي نص البيان رقم 209 الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 23-11-2023 م ‌‎ ‎
‏09 جمادى الأول 1445 هـ

كما أعلنت المقاومة في بيان آخر، عن استهدافها تجمع ‏مشاة لجنود العدو في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فيه.

وفيما يلي نص البيان رقم 210 الصادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 23-11-2023 م ‌‎ ‎
‏09 جمادى الأول 1445 هـ

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان آخر، استهدفها صباح اليوم الخميس موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقّيق فيه إصابات مباشرة.

وفيما يلي نص البيان رقم 211 الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 23-11-2023 م ‌‎ ‎
‏09 جمادى الأول 1445 هـ

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