آخر تفاصيل إعتداءات قوات الإحتلال في رام الله

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استشهاد الشاب الفلسطيني بعد ان واطلقت قوات الاحتلال النار عليه عندما كان يقوم بقطف ثمار الزيتون في بلدته وفق شهود عيان فقام جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بعملية نقل محصول الزيتون الى أحد المعاصر القريبة، مما ادى الى جرح ثلاثة واستشهاد الشاب الفلسطيني الذي وصل مجمع رام الله الطبي وهو مصاب بجراح خطيرة

وأضاف مراسلنا إلى أن جيش الكيان الاسرائيلي كان قد قتل شابا فلسطينيا في بلدة بلاطة وتم تشييع جثمانه في ظهيره هذا اليوم لترتفع الاعتداءات الاسرائيلية، وعدد كبير من الاسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من اذار ، وكل ذلك ياتي في وقت تتحدث فيه كل الانباء عن الصفقة التي من المفترض ان يبدأ تنفيذها يوم غد الجمعة في الاراضي الفلسطينية ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الاسرائيلي..

وكانت قد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شبان قرب جسر قرية برقا، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 3 شبان فلسطينيين. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن الفلسطيني خضر السيد علي علوان (46 عاماً) برصاص الاحتلال في (برقا).

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي عند بدء معركة (طوفان الأقصى)، إلى أكثر من 228 شهيداً، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، وأكثر من 2800 جريح، عدا عن المئات من المعتقلين، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات اغتيال متواصلة في مدن الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانها على قطاع غزة والمستمر لليوم الـ48 على التوالي..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...