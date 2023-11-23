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أطفال غزة لم يعيشوا لإحياء يومهم العالمي

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

حلقة جديدة من الأحداث والـأخبار والتطورات الخاصة بفلسطين المحتلة، تحديدا في قطاع غزة المحاصر، حيث حظيت بتفاعل كثيف واهتمام رواد المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي.

العالمنقطة تواصل

تعيش اليوم غزة على وقع المجزرة الوحشية المستمرة، خرقتها أجواء هدنة لتبادل أسرى، وفي ظل اليوم العالمي للطفل الذي يشهد العالم فيه مأساة أطفال غزة ويتابع على شاشات التلفزيون كيف تغتال الطفولة.

وأد الخدج في المستشفيات.. تقطيع أوصال الأطفال بالقنابل.. وموت الأحياء منهم تحت الأنقاض.. تحول هذا اليوم إلى رثاء دام.

إذ لم يتركوا للطفل الغزاوي عمرا ليحن إلى خبز أمه.. لتكبر فيه الطفولة.. ولم يتركوا له وقتا ليعشق عمره حتى إذا مات يوما خجلا من دمع أمه.

أطفال غزة لم يعيشوا لإحياء يومهم العالمي.. فقد تحولت أحلامهم البريئة إلى توابيت من الكوابيس.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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