وزير صهيوني في مجلس الحرب: الحرب ستستمر حتى بعد إتمام صفقة الأسرى

العالم-الاحتلال

وقال جدعون ساعر: "لا توجد نية لوقف الحرب قبل انهيار حماس، ولا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما تكون حماس في السلطة"، على حد تعبيره.

وأضاف ساعر: "لا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما يكون لدى حماس القدرة على تهديد إسرائيل.. إنه قرار مجلس الوزراء وسنتمسك به".

هذا وصرح وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة "ستكون فترة راحة"، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل، على حد قوله.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.‏

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم يوم الأربعاء.