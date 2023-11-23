عبداللهيان من لبنان: تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا إذا استمرت جرائم إسرائيل

العالم-إيران

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب حسين أمير عبد اللهيان: "وفي لبنان، التقينا وتشاورنا مع السيد نبيه بري (رئيس مجلس النواب اللبناني) ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي والسيد حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) وبعض قادة حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن ما يجري في غزة والضفة الغربية هو إبادة جماعية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهجرة قسرية، ومساع من قبل بعض الناشطين لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف: "إن استمرار وقف إطلاق النار يمكن أن يمنع المزيد من توسيع نطاق الحرب".

وتالع حسين أمير عبد اللهيان: "في لقائي مع قادة المقاومة، تبين لي أنه إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية، فسيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا..ونحن نواصل جهودنا الدبلوماسية الجماعية لوقف العنف والإبادة الجماعية على يد الصهاينة".

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة الاحتلال على جنوب لبنان.