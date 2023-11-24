الاحتلال يمنع المصلين الوصول للمسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة وأبوابها والمسجد الأقصى بالسواتر الحديدية أمام آلاف المصلين مما حال دون وصولهم إلى المسجد.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين من كافة الأعمار من الدخول إلى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأوقفت المئات من المصلين وفحصت هوياتهم، ولم تسمح إلا لسكان البلدة من الدخول إليها.

وأدى المئات من المصلين صلاة الجمعة في أقرب نقطة للبلدة القديمة في وادي الجوز ورأس العامود وغيرها، بسبب تشديدات الاحتلال.

وعلى صعيد المسجد الأقصى، أفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس بأن خمسة آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة شبان من شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بالتزامن مع توافد المصلين إلى المدينة.