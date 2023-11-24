أسرى وأسيرات إلى الضفة الغربية والقدس

العالم- فلسطين

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر جنوب القدس تزامنا مع انتظار الأهالي الإفراج عن الأسيرتين نهاية صوان وزينة عبدو من البلدة.

وأضاف المكتب في تصريح مقتضب أن “شرطة الاحتلال سرقت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس، في ظل منع الاحتلال لأي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة المقاومة”.

ويأتي ذلك في إطار طلب النائب في الكنيست إيتمار بن غفير من قوات الاحتلال تغطية كل السيارات التي تقل الأسيرات المحررات بصفقة المقاومة، بهدف منع الفلسطينيين من التقاط “صور النصر”.

وتعالت الهتافات الداعمة للمقاومة وقيادات حركة حماس وكتائب القسام مثل “يا أبو عبيدة يا مغوار”، و”يا سنوار طل وشوف”.

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