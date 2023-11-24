الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

أسرى وأسيرات إلى الضفة الغربية والقدس

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

وصلت الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الذين أفرج عنهم في إطار رضوخ الاحتلال لهدنة وصفقة تبادل عنهم، من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في رام الله بداية، واالانتقال إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس.

العالم- فلسطين

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر جنوب القدس تزامنا مع انتظار الأهالي الإفراج عن الأسيرتين نهاية صوان وزينة عبدو من البلدة.

وأضاف المكتب في تصريح مقتضب أن “شرطة الاحتلال سرقت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس، في ظل منع الاحتلال لأي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة المقاومة”.

ويأتي ذلك في إطار طلب النائب في الكنيست إيتمار بن غفير من قوات الاحتلال تغطية كل السيارات التي تقل الأسيرات المحررات بصفقة المقاومة، بهدف منع الفلسطينيين من التقاط “صور النصر”.

وتعالت الهتافات الداعمة للمقاومة وقيادات حركة حماس وكتائب القسام مثل “يا أبو عبيدة يا مغوار”، و”يا سنوار طل وشوف”.

11

روابط ذات صلة

الأسير المحرر الأعرج:"صفقة الهدنة"إنجاز وطني حقيقي للشعب الفلسطيني ومقاومته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف