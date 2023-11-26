منظمة أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لاتكفي لنقل المساعدات

العالم - خاص بالعالم

وفي ردود الفعل على المساعدات التي تدخل القطاع، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية.

وقالت إن المطلوب إدخال مئتي شاحنة مساعدات إغاثة يوميا لمدة شهرين متواصلين من أجل سد احتياجات القطاع إضافة إلى ضرورة إدخال كميات أكبر من الوقود من أجل إعادة تشغيل المرافق الأساسية.



بدوره أكد المسؤول الإعلامي في معبر رفح البري وائل أبو محسن أن ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات إنسانية و وقود قليل جدا مقارنة بما كان يدخل قبل بدء العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من خمسين يوما.



منظمة أطباء بلا حدود بدورها اعتبرت أن الهدنة لمدة أربعة أيام فقط غير كافية لنقل المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة ودعت لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار بهدف إنهاء القتل العشوائي للمدنيين في غزة.

وفي السياق تشهد مراكز تعبئة الغاز في قطاع غزة طوابير طويلة بعد دخول كميات قليلة منه خلال فترة الهدنة المؤقتة، حيث دخلت خلال اليومين الماضيين كميات قليلة من الغاز والوقود والمواد الغذائية، ما أدى الى تشكل طوابير طويلة في محطات الغاز والوقود ومراكز الاونوروا المعنية بتوزيع المساعدات الإنسانية.

ويشكل ما دخل الى القطاع خلال الأيام الماضية عشرين بالمئة مما كان يدخل الى القطاع بشكل يومي قبل الحرب بحسب منظمات أممية.

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