إنتاج صاروخين جديدين لمواجهة المسيّرات وصواريخ كروز

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وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، في كلمة له، خطونا خطوات كبيرة في مجال بناء السفن. ومن الأمثلة على هذه الإنجازات سفينة الشهيد سليماني والشهيد صياد شيرازي والشهيد حسن باقري.

وذكر قائد البحرية في الحرس الثوري الخصائص الفريدة لهذا النوع من السفن وقدرتها على التحمل وسرعتها، وأضاف: تم بناء هذه السفن على يد خبراء محليين، وهو أمر غير مسبوق وفريد ​​من نوعه في العالم، وسرعة هذه السفن تبلغ ثلاثة أضعاف سرعة السفن الأمريكية.

وقال الأدميرال تنكسيري في مجال الصواريخ البحرية: إن قدرات الصواريخ البحرية للحرس الثوري غير مسبوقة في العالم، تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها إصابة أهدافها بدقة على بعد 2000 كيلومتر.

وأضاف، ان أحدث إنجازات المتخصصين في هذه القوات هو صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و 17 كلم، والذين وصلا الآن إلى مرحلة الإنتاج وسيتم الكشف عنهما في المستقبل.