كيف ألحق تحرير الأسرى الهزيمة بالكيان الإسرائيلي؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن من المتوقع أن يكون يتم اليوم الإفراج عن 41 أسير وأسيرة فلسطينيين في عدة مناطق في القدس والضفة الغربية.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشعر بأنه قد أصيب فعلاً بهزيمة بدت واضحة في عدة أمور، منها أنها منعت الفلسطينيين حتى من الاحتفال بالإفراج عن أبنائهم، حيث أنه تم إخطار كل الأسرى أن من المحظور عليهم أن يقوموا باحتفالات أو استقبال مهنئين في بيوتهم.

وقال إن الاحتلال الاسرائيلي وحتى يمنع الفلسطينيين من استقبال أبنائهم الأسرى قام بإطلاق القذائف عليهم، حيث كانت هناك 18 إصابة في هذا الجانب بالتحديد.

وفيما أكد أن هذا دليل على هزيمة وليست دليل على انتصار، أضاف أن: الدليل الآخر هي الاعتداءات في الضفة الغربية، لدينا يوميا ما بين 50 إلى 60 معتقلا، وكذلك شهداء واعتداءات بشكل يومي.

ونوه الزميل فارس الصرفندي: أهم ما في ذلك أن المواقع الإخبارية تلقي باللائمة على بنيامين نتنياهو، وغالبية الصحفيين والكتاب الإسرائيليين يعتقدون أن ما قدمه بنيامين نتنياهو هو انتصار حقيقي للمقاومة الفلسطينية، حيث أن المقاومة استطاعت أن تخضعه وتملي شروطها عليه.

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