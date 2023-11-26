الإحتلال یشترط ویفرض هذه المعادلة لتمديد هدنة غزة!

العالم- فلسطين المحتلة



واشترط الاحتلال قاعدة واحد مقابل ثلاثة، للإفراج المتبادل عن الأسرى، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية مؤقتا، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، مشيرة إلى أن مصدر البيانات هو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس".



وينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أميركية، على الإفراج عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة القابلة للتجديد، والتي بدأت الجمعة.



وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، ضمّنت قائمة نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، أسماء 300 معتقل فلسطيني موجودين في سجون إسرائيلية، في إشارة إلى أن صفقة تبادل الأسرى قد تتجاوز 150 فلسطينياً.



هذا وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن التوقعات تشير إلى أن "عدد المحتجزين لدى حركة حماس ما زال أكثر من 200 شخص، حتى بعد الإفراج عن بعض الأسرى".



يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة التايلاندية، أن "خمسة من مواطنيها الذين أطلقت حماس سراحهم في الأيام الأخيرة لم يظهروا على القوائم الأصلية للمخطوفين"، على حد قول الصحيفة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن التفسير المحتمل لذلك هو أن بعض العمال الاسرى لا يحملون إقامة قانونية ولم تكن إسرائيل تعلم بوجودهم.



تزامنا، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المكثف ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على الكيان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول.



وفي المجموع، سلّمت الحركة يومي الجمعة والسبت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 أسيرا إسرائيليا يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا، وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.



كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجا في الاتفاق.



وأشار كيان الاحتلال، مساء أمس السبت، إلى تسلّمها لائحة بالاسرى الذين يُفترض أن يُطلق سراحهم الأحد، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية بشأنهم.



وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن نحو 240 شخصا أخذوا أسرى خلال عملية طوفان الاقصى وتم نقلهم إلى داخل قطاع غزة.