فيديو خاص: مسيرات الاحتلال تغتال قائدا في كتيبة جنين، من هو؟

العالم - فلسطين

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في جنين: كان المفترض في جنين تسليم 9 اسرى اشبال، في اطار صفقة التبادل، لكنهم منذ امس بقوا في مدينة رام الله لأن مدينة ومخيم جنين شهدا اقتحاما عنيفا من قبل جيش الاحتلال، ما منع وصول الاشبال الى جنين حتى اللحظة، بالاضافة الى الحواجز العسكرية في كل مدن الضفة الغربية.

واضافت: اليوم ودعت جنين 5 شهداء خلال عملية عسكرية كبيرة قامت بها قوات الاحتلال داخل مخيم جنين، ما اسفر عن 12 اصابة بعضها خطيرة، بالاضافة الى اعتقالات عديدة.

واوضحت مراسلتنا ان الاحتلال امس حاصر واقتحم مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا وجمعية الهلال الاحمر الفلسطينية ومنع سيارات الاسعاف من الوصول الى الاصابات داخل المخيم.

وتابعت: كذلك استخدم الاحتلال امس القصف الجوي بالمسيرات 5 مرات في مخيم ما ادى الى استشهاد القائد في كتيبة جنين اسعد الدمج بالاضافة الى 4 شهداء مدنيين آخرين.

واكدت مراسلة قناة العالم ان كتيبة جنين تصدت لجيش الاحتلال وبالرصاص الحي وبالعبوات الناسفة وتمكنت من تفجير عبوة ناسفة في جرافة له.