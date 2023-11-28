شاهد.. حجم البضائع المصدّرة من بعض الدول الإسلامية لكيان الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

قطع الشريان الحيوي للكيان، عنوان حمله مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي واستعرض فيه حجم البضائع المصدّرة من بعض الدول الإسلاميّة إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي ودورها في إبقاء هذا الكيان واقفاً على قدميه ومؤكدا أهمية ما يمكن أن ينتج عن قطع هذه الدول لعلاقاتها مع هذا المحتل الغاصب.

ويكشف الفيديو صورة تناقض تماما الكثير مما يظهره الاعلام حول قوة الاحتلال الاقتصادية...فهذا الكيان يعتمد على الواردات من آلات كهربائية وحديد وصلب وأدوية وبلاستيك فيما يشكل النفط والوقود المعدني المجموعة الثالثة من السلع التي يستوردها.

ولكن وبحسب الفيديو فإن اعتماد كيان الاحتلال على المشتقات النفطية مع إضافة البتروكيماويات يرتفع من المركز الثالث الى المركز الأول في الجدول.



ويبين موقع قائد الثورة أن ثلث إنتاج الطاقة لدى الكيان الصهيوني يعتمد على النفط الذي يجري استيراد أكثر من تسعة وتسعين بالمئة منه.

وهنا يأتي دور بعض الدول الإسلامية كأذربيجان وكازاخستان ومصر في مد الكيان بما يقارب خمسة وستين بالمئة من النفط، ولايقتصر الأمر على ذلك فإن بعض الدول العربية والإسلامية تؤدي دورا مهما في اقتصاد الصهاينة كتركيا والإمارات العربية المتحدة .

ومن خلال هذه العينة من الاحصاءات يؤكد موقع قائد الثورة الإسلامية في إيران أن قسم ظهر الكيان ووضع حد لتمادياته وانتهاكاته يتطلب ارادة حكام الدول الإسلامية أكثر من العمل العسكري وفي مقدمتها قطع العلاقات والتفاعلات الاقتصادية مع هذا الاحتلال..

لكن قادة الدول العربية والإسلامية اكتفوا خلال قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة عقدت في السعودية في الحادي عشر من الجاري اكتفوا بإدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رافضين اقتراح بعض الدول بمشروع قرار يتضمن تهديدا بقطع إمدادات النفط عن الكيان وحلفائه الغربيين.

ايران من جانبها كانت دعت أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لفرض حظر شامل على كيان الاحتلال بما في ذلك حظر النفط وطرد سفرائه من عواصم دول المنظمة مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة حقوقية ضمن التعاون الإسلامي بهدف توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إلاحتلال في غزة تمهيدا لمحاسبة المسؤولين في المحاكم الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...