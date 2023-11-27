خاص بقناة العالم.. أسری دخلوا السجن اطفالا وخرجوا منه رجالا

العالم - مراسلون

سجدة شكر وحمد لله فهو لا يصدق انه يتنفس الحرية وقدميه تلامس الأرض بعد ان ذاق العذاب والقهر الذي يفوق عمره بكثير داخل سجون الاحتلال.

بعدما كان طفلا بملامحه التي تغيرت ليصبح أكبر من سن طفولته بالضرب وقوة تحمله لأجل قضيته.

قال الأسير المحرر من مدينة بلاطة وائل مشة لقناة العالم:"قبل هذا کنت بشکل ثاني والان اصبحت بشخصية ثانية وشکل ثاني".

وأکد انه لن ينسی الضرب الذي تعرض له يوم هجمت عليه القوات الاسرائيلية بکلابها لإلقاء القبض عليه، وشکر المقاومة الفلسطينية متمنياً ان تتوحد فصائل المقاومة من أجل الانتصار علی العدو الصهيوني.

وضمت الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى إطلاق سراح 6 نساء و33 من الأطفال من السجون الإحتلال من بينهم وائل مشة وعزالدين السوداني اللذان يعيشان في مخيمات اللاجئين وهي السجن الاكبر.

وعبر عزالدين السوداني عن فرحته لقناة العالم مؤکداً انه کان محکوم بالسجن لـ5 سنوات، واذا بصفقة تبادل الاسری تنهي مدة حکمه.

التقو بأصدقائهم في الضوء ومساحات كبيرة على عكس الزنازين الضيقة والمعتمه تاركين خلفهم أشبال لا زالوا يتعذبون في السجون.

دفعة ثانية من صفقة تبادل الاسری دخلوا اطفالاً وخرجوا رجال بوعيهم بقضيتهم بعد ان ذاقوا العذاب في سجون الاحتلال متأملين بخروج اصدقائهم من السجون.