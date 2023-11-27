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خاص بقناة العالم..

أسری محررون يكشفون عن أسباب استشهاد زملائهم في السجون

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف أسری فلسطينيون محررون من سجون الاحتلال عن أسباب استشهاد بعض زملائهم في السجون.

العالم - خاص بالعالم

وأكد الأسرى الفلسطينيون الذين اُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل في تصريح لقناة العالم أنّ ادارة سجون الاحتلال زادت من سوء تعاملها مع الأسرى بعد السابع من اكتوبر، وأنّ بعضهم استشهدوا إثر تعرضهم للضرب المبرّح.

وأوضح الأسير المحرر قسام لقناة العالم ان الظروف التي عاشها الاسری في الاونة الاخيرة جعلت ظروف السجون كظروف الزنازين.

وأكد الأسير المحرر عمر عطشان انه بعد 7 أكتوبر اختلف الوضع في سجون الاحتلال بحيث قام السجانون بمعاملة الاسری معاملة وقحة جداً شملت الضرب والاهانة والذل وسحب كل شيء دون البطانيات.

وكشف عن أسری قضوا شهداء تحت الضرب المبرح الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال.

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