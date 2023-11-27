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آلية جديدة لتمديد الهدنة في غزة تلوح في الأفق

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لتنفيذ عملية تبادل رابعة للرهائن المحتجزين في غزة مقابل أسرى في سجون الاحتلال، في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء إلى تمديد الهدنة المؤقتة في غزة، التي من المقرر أن تنتهي الثلاثاء.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة ان حالة من الترقب تسود حيال إمكانية تمديد الهدنة في ظل إعلان حركة حماس رغبتها في ذلك مع تأكيدها البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن حكومته تقبل تمديد الهدنة مقابل إفراج الحركة عن 10 محتجزين خلال كل يوم إضافي.

وتظهر "الوثائق أيضا شاحنة صغيرة بيضاء تحمل أسلحة ومسلحين من حماس. وقد تم دهن السيارة بشكل خاص يرمز إلى الهجوم الذي وقع يوم السبت 7 أكتوبر، لأن نفس المركبات استخدمها مقاتلو حماس لاختراق الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودخلت الهدنة "الإنسانية" المؤقتة يومها الرابع اليوم، بعد 49 يوما من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، وبلغ عدد الشهداء، أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فيما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

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