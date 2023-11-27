لمن لا يعرف ماذا يحدث في سجون الاحتلال.. شاهد ما تكشفه اسيرة محررة

العالم - خاص بالعالم

وقالت الاسيرة حنان البرغوثي في حوار مع قناة العالم ضمن تغطيتها المتواصلة للاحداث في غزة وفلسطين المحتلة: اذا اردت وصف حال الاسيرات أو الاسرى في سجون الاحتلال فلن استطيع وصف العذاب والتنكيل الذي كانوا يمارسوه على الاسيرات، مؤخرا كانوا يأتون ويقولون لنا ان لا احد يهتم بكم ولا احد يسأل عنكم وانتم منقطعون عن العالم والناس ملتهية بالحرب ونحن سنعمل بكم ما نرغب.

واضافت البرغوثي: الاسيرات اللاتي تم اسرهن بعد 7 اكتوبر الى اليوم لم يأت اي منهن الا وتلقت ضربا واهانات وتعرية وتهديد بالاغتصاب، اما نحن الذين تم اسرنا قبل 7 اكتوبر فقد جوعونا وسحبوا كل ما لدينا من طعام حتى الملح والسكر والماء ايضا اخذوها منا، وقطعوا الكهرباء وصادروا اجهزة التلفزيون والراديوهات من اجل ان نكون في عزلة عن العالم لا نعرف ماذا يحدث في الخارج ولا احد في الخارج يعرف ماذا يجري للاسيرات.

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وتابعت: ضربونا واهانونا ووضعونا في غرف مظلمة رشونا بغاز الفلفل والمسيل للدموع وعزلوا ممثلة الاسيرات وسحلوها على الارض وضربوها ضربا مبرحا، هذا كله في يوم 7 اكتوبر، وفي 19 اكتوبر اعادوا الكرة بشكل اقوى، وضعونا في الغرف ورشونا بالغاز واغلقوا حتى المشبك الخفيف الذي يدخل منه الهواء.

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واردفت الاسيرة حنان البرغوثي: ورغم كل ذلك كنا نشعر بالحرية والكرامة والعزة بعكسهم حيث كان الانهزام موجودا وواضحا في عيون سجانينا، كنا نسمع الاخبار من الاسيرات الجديدات وهذا كان يغنينا عن الطعام والشراب عندما نسمع ان لنا اخوة في اليمن ضربوا صواريخ او استولوا على سفينة، كذلك عندما نسمع صفارات الانذار في الشمال بفعل صواريخ المقاومة اللبنانية، كنا نرتوي وننسى عطشنا وجوعنا بسبب اخبار المقاومة او اخبار احرار العالم الذين خرجوا بمسيرات تأييد ودعم للمقاومة الفلسطينية.

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