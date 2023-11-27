حماس: تقرير هيومان رايتس ووتش حول مستشفيات غزة أقرب لرواية الاحتلال

العالم-فلسطين

وقالت حركة "حماس" في بيان لها على تلغرام: "تستهجن ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني".

وأضاف البيان: "حيث كان التقرير أقرب إلى رواية العدو الصهيوني والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها".

وتابع البيان: "هذا بالرغم من أن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية الاحتلال عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره".

وأشارت حماس إلى أن "ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة".

وطالبت "حماس" المنظمة "بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان" ووفقا للبيان فإن "حماس" ترحب بالمنظمة بعد الحرب "لزيارة غزة للتحقيق المباشر في الحادثة".

وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش، فإن "الانفجار الذي قتل وجرح العديد من المدنيين في "المستشفى الأهلي العربي المعمداني" (المستشفى الأهلي) في غزة، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يفُترض أنه نجم عن محرك صاروخ غير موجه، مثل الصواريخ غير الموجهة التي تستخدمها عادةً الفصائل المسلحة الفلسطينية، أصاب باحة المستشفى".

وفي 17 أكتوبر، قصف الجيش الإسرائيلي، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".