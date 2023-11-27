مراسل العالم.. المقاومة سلمت الأسری للجانب الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان الجانب الاسرائيلي اتصل بعائلات الاسری للتوجه الی بعض المشافي داخل کيان الاحتلال الاسرائيلي للقاء اسراهم واجراء بعض الفحوصات علی المحتجزين.

وتوقع مراسل العالم ان يتم تسليم الاسری الفلسطينيين من الاشبال والنساء من خلال سجن عوفر ثم نقل الاسری الی مختلف مدنهم في الضفة الغربية. واستدعی الاحتلال ذوي الاسری الفلسطينيين في القدس منذ ساعات الی مرکز المسکوبية لنقل الاسری مع ذويهم بشکل مشدد الی أماکن سکناهم في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل ذوي الاسری الفلسطنينيين في القدس لتفريغ منازلهم، حيث لايسمح الا لوالديهم الحضور في المنزل ومنع الاعلاميين والصحافة من الوصول الی تلک المنازل. لکن هذه المحاولات باءت خلال الأيام السابقة الی الفشل وانتشرت الفيديوهات عن اللقاءات مع الاسری.