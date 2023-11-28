حاخام يهودي: "نتنياهو كافر والتوراة لا تسمح باحتلال فلسطين"

العالم - الإحتلال

وقال الحاخام سوفير لقناة روسيا اليوم : "ندين مذبحة غزة، قتل 12 ألف شخص أغلبيتهم نساء وأطفال، هذه مذبحة، وعلى دول العالم وخصوصا روسيا والولايات المتحدة إرسال جيش دولي للدفاع عن حقوق الأبرياء الفلسطينيين، ويمنع استمرار المذبحة".

وأضاف: "أننا نرحب بالهدنة ولكنها للأسف مؤقتة، وسمعنا تهديدات جديدة من الصهاينة بأنهم سيدمرون غزة. نحن نتمنى أن نرى الفلسطينيين في غزة وهم يبنون منازلهم التي دمرتها قوات الإرهاب الصهيونية”، مشيرا إلى أن “أغلبية سكان غزة هم لاجئون طردهم الصهاينة عام 1948، نتمنى من الولايات المتحدة تنفيذ قرار 194 بحق العودة لـ7 مليون فلسطيني للعودة إلى فلسطين لحياتهم وبلادهم التي طردهم الصهاينة منها".

واعتبر سوفير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كافر، ويأكل لحم الخنزير وكل ما هو ممنوع على اليهود أكله، هو كافر ووالده كافر"، لافتا إلى أن "الحاخامات الذين يتحدثون عن أن التوراة تسمح بقتل الأطفال والنساء يخدمون القضية الصهيونية. التوراة لا تسمح باحتلال فلسطين والشعب الفلسطيني، قتل الأبرياء أمر بشع، وهذا أمر مرفوض".

وقال: "نتمنى إزالة الكيان الصهيوني وأن نعيش يهود ومسلمين في فلسطين وكل مكان في العالم، للأسف هناك يهود صهاينة زورا التوراة .. النجاح يكون بحياة مشتركة مع الفلسطينيين"، مؤكدا أن “ترجمات التوراة هي صحيحة 100 في المئة، والتي تنص على أن قيام الإحتلال الصهيوني في فلسطين ممنوع، رب العالمين طردنا من هذه الأرض المقدسة، ولدينا أمر إلهي بأن نعيش مع المسلمين تحت جناحهم بسلام وتعايش، ممنوع أن نقيم [دولة] صهيونية في فلسطين أو أمريكا أو أوروبا".