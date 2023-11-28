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شاهد.. 'إستنفار أمني'في أمريكا بسبب طفل!..ماالقضية؟

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

استنفر طفل يبلغ من العمر 12 عاما عناصر الشرطة الأميركية، بعدما سرق شاحنة وظل يقودها لأكثر من ساعة، مخلفا وراءه خسائر مادية كبيرة.

العالم - الأميركيتان

سُرقت شاحنة مجهزة برافعة شوكية، وزنها إلى نحو 15 طنا، من خارج مدرسة في آن أربور بولاية ميشيغان".

,لاحقت الشرطة الشاحنة بعدما لاحظت أن "السائق لم يشغل المصابيح الأمامية، وكان يسير بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة ولم يتوقف عن القيادة، وظل هاربا لأكثر من ساعة صدم خلالها نحو 10 سيارات.

وقالت شرطة آن أربور: "وبعد مطاردة الشاحنة عرفنا أن السائق هو طفل عمره 12 عاما..كان هذا وضعا خطيرا للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي بإصابات خطيرة. لا يزال الحادث قيد التحقيق الجنائي" مشيرا الى أن "الواقعة لم تخلف أي إصابات بشرية".

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر ملاحقة الشاحنة، بينما كان الضابط "يحث الصبي على "التوقف الآن"، ويحذر زميله من التوقف أمامه".

وتم، في نهاية المطاف، "اعتقال الصبي بعد نحو ساعة من المطاردة، واقتياده إلى مركز احتجاز الأحداث".

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