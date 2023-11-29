أول بنك إيراني سيبدأ عمله قريباً في سوريا

العالم - ايران

وأضاف "محمد رضا فرزين" خلال لقائه نظيره السوري "محمد هزیم": ان طهران ودمشق تهتمان بتعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة.

وأكد: من الضروري تطوير التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا بما يتناسب مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الاقتصادية وحل القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية لتجار البلدين.

وأشار إلى تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية وشبكة البطاقات في إيران واستعداد البنك المركزي للتعاون المشترك في هذا المجال مع سوريا وقال: إن إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران في تطوير التعاون التجاري مع الدول المجاورة هي استخدام العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية.

وأشار "فرزين" إلى التقدم الذي حققته إيران في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية ودعا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين من أجل تطوير التعاون التكنولوجي في مجال الاتصالات والتعاون المصرفي.