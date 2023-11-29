الهدنة.. عندما يهزأ السنوار بـ'اسرائيل'

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وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد صرح سابقاً:"لن يوجد وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح أسرانا، أي حل أخر سيكون غير مجد". وهو الذي صرح لاحقاً:"نواجه قراراً صعباً هذا المساء، لكنه قرار صحيح، وتؤيده المؤسسة الأمنية بأكملها تأييداً كاملاً".

وأخفقت تل أبيب في اطلاق أسراها بقوة النار ورضخت لهدنة مشروطة بمطالب المقاومة الفلسطينية، هدنة تشكل ضربة قاسية لهيبة تل أبيب وجيشها.

وقال رئيس شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف:"يجب قول الحقيقة، السنوار هزء بنا عدة مرات وفعلها هذه المرة ايضاً، اسرائيل تحبس انفاسها مع هذه الهدنة التي أخشی من أن تؤدي الی انخفاض في الانضباط العملياتي لقوات الجيش الاسرائيلي وهذا يقلقني كثيراً".

وقالت ريفيتال سويد وهي عضو كنيسة سابقة:"اعتقدنا انه لن يكون هناك صباحاً ثقيلاً كصباح السابع من اكتوبر ولكننا عشنا صباحاً أفضع مع بدء الهدنة. انها صفقة سيئة بل بربرية جداً، يحيی السنوار هزء ويهزأ منا منذ فترة طويلة جداً و اذا نظرنا الی اسلوب عمله علی مر السنين يمكن الافتراض انه هنا ايضاً سيمضي في صنع معادلة تفاضلية جزئية من هذه الهدنة واسرائيل حكومة وجيشاً تخلوا عنا مرة اخری".