باقري يلتقي رئیس المجلس الوطني السنغالي

العالم _ إيران

وأشار "باقري" في هذا اللقاء الذي تم أمس الثلاثاء الى المبادرة التي أطلقتها السنغال لعقد الاجتماعات الدورية للسلام والأمن في افريقيا، معتبرا ذلك بأنه يظهر اهتمام هذا البلد لإعادة الهوية الافريقية وتعزيز استقلال الدول في افريقيا.

وتطرق المسؤول الى العلاقات العريقة التي تربط كلا البلدين ايران والسنغال، وكذلك الى الامكانات التي يملكها الجانبان، داعيا الى استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

وتحدث عن دور وأهمية التعاون البرلماني بين الدول الاسلامية، وطالب بإستخدام كل الامكانات التي تملكها هذه الدول لإستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني وردع الكيان الصهيوني المجرم عن ارتكاب جرائمه ضد أهالي غزة.

بدوره أعرب المسؤول السنغالي عن بالغ شكره لمشاركة " باقري " في اجتماع السلام والامن الافريقي، مشيرا الى القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين، ودعا الى المزيد من تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسنغال في مجالات الزراعة والطاقة والصناعات والمناجم.

وتطرق رئيس البرلمان السنغالي الى تشكيل لجنة استيفاء الشعب الفلسطيني حقوقه في منظمة الامم المتحدة، مؤكدا أن مواقف السنغال في دعم هذا الشعب المظلوم ثابت ودائم.

وأعرب عن بالغ شكره لرئيس مجلس الشورى الاسلامي لتوجيه الدعوة اليه لزيارة ايران الاسلامية، مشددا على أنه سوف يقوم بها في أول فرصة سانحة.