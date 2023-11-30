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البيت الأبيض يعلن مشاركة كامالا هاريس في مؤتمر كوب28 في دبي

البيت الأبيض يعلن مشاركة كامالا هاريس في مؤتمر كوب28 في دبي
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض في بيان له أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي تستضيفه دبي هذا الأسبوع، وواجه بايدن انتقادات على عدم حضوره.

العالم-الامريكيتان

وأكد البيان أن هاريس ستنضم إلى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري ووفد يضم نحو 24 مسؤولا أمريكيا آخرين في المؤتمر الذي يعقد في الدولة الخليجية الجمعة والسبت.

وأضافت في بيان: "طلب الرئيس من نائبة الرئيس هاريس حضور قمة القادة في مؤتمر كوب28 نيابة عنه لإظهار القيادة العالمية الأميركية بشأن المناخ في الداخل والخارج".

وتابعت، بعد أن اتصل بايدن برئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، أنها "ستساعد أيضا على تحفيز الطموح العالمي المتزايد في هذا الحدث المهم".

وحتى الاثنين، شدد البيت الأبيض على أن تمثيله في القمة "قوي" رغم عدم مشاركة بايدن.

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