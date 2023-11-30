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شهيد و إصابات برصاص الاحتلال في بيتونيا برام الله

شهيد و إصابات برصاص الاحتلال في بيتونيا برام الله
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطيني وأصيب أربعة أخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات فجر اليوم الخميس أمام سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط أمام سجن عوفر العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال الأحياء القريبة من سجن “عوفر” العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

ويتجمع مواطنون في المنطقة لاستقبال الأسرى المحررين من سجن عوفر في إطار صفقة التبادل الجزئية مع المقاومة في غزة.

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