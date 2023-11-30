القوات المسلحة اليمنية تؤكد استعدادها للرد في حال استئناف العدوان على غزة

العالم- اليمن

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما يلي:

استعدادها الكامل لاستنئاف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة .

إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.

والله على ما نقول شهيد

صنعاء 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق 30 نوفمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية