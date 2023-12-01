متظاهرون أردنيون يطالبون بإلغاء إتفاقيتي الغاز ووادي عربة مع الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

فقد شهدت العاصمة الادرنية عمان تظارات حاشدة شارك فيها الآلاف دعماً للمقاومة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.



وندد المشاركون في المسيرة باستئناف الغارات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي والدول الكبرى والمنظمات الحقوقية بضرورة القيام بمسؤولياتها ووقف العدوان فورا.

كما طالب المشاركون الحكومة بتصعيد إجراءاتها وقطع كافة العلاقات مع دولة الاحتلال وإلغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة، وعدم الاكتفاء بإلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وسحب السفير الأردني لدى الاحتلال.

هذا واحتشد المئات من المواطنين والمقيمين في قطر، اليوم بالدوحة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما تشهده غزة من تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين وتهجير للفلسطينيين.



وطالب المحتشدون بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعم الفلسطينيين والمسجد الأقصى والمقاومة، ودعوا إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

أمّا في البحرين، خرج المواطنون في منطقة الدراز في مسيرة سلمية حاشدة تنديداً باستئناف العدوان على غزة وطالب المتظاهرون البحرينيون بضرورة إلغاء اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال.

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