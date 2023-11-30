غالانت: "يجب الاستعداد للانتقال السريع إلى القتال في أي وقت"

العالم-الاحتلال

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "يوآف غالانت، زار مركز عمليات سلاح الجو بقاعدة كيريا في تل أبيب، وناقش عن كثب الخطط الهجومية لمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة بأن غالانت، وجه كلامه للجيش قائلا: "يجب أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى القتال الكامل في أي وقت، اليوم، غدا، بعد غد، في أي لحظة".

وأضاف: "بمجرد أن نستنفد عملية إعادة الرهائن، سنعود إلى القتال العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة.. يجب أن تكون الأسراب مستعدة لتنفيذ مهمتها في جميع الساحات، مع التركيز على قطاع غزة".

وأوضح: "عندما نجدد القتال، سنفعل ذلك بكل قوة، بهذه الطريقة فقط سنواصل ضرب حماس، وإطلاق سراح المزيد من الرهائن".

كما أفادت الصحيفة، في وقت سابق، أن رئيس أركان جيش الاحتلال إسرائيلي هرتسي هاليفي، صادق على خطط لـ"مواصلة القتال والمناورات البرية" في قطاع غزة.

هذا وهدد الجيش اليمني يوم الخميس، باستئناف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على فلسطين المحتلة وتوسيعها، في حال استأنف جيش الاحتلال عمليته العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.