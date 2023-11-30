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بلينكن: إسرائيل تنوي استئناف هجومها بعد تبادل الأسرى

بلينكن: إسرائيل تنوي استئناف هجومها بعد تبادل الأسرى
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس، أن الاحتلال ينوي استئناف عمليتها العسكرية في غزة حال استكمال تبادل الأسرى، وأن تغيير القيادة الفلسطينية أمر يعود للفلسطينيين.

العالم-الامريكيتان

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "هدفنا المباشر هو أن نعمل مع شركائنا على إيجاد إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار الإنساني حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وقال "نأمل استمرار الهدنة وتواصل عمليات التبادل مهما كانت فئات من يتم الإفراج عنهم".

ودعا بلينكن حركة "حماس" إلى وقف العنف في قطاع غزة وإلقاء السلاح.

وقال أنه "يجب منح النازحين الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة الفرصة للعودة إلى مناطق سكناهم في الشمال".

وقال أنه ابلغ أعضاء مجلس حرب الاحتلال أن ما حدث بالهجوم على شمال غزة يجب ألا يتكرر في جنوب القطاع.

من جهة أخرى، قال بلينكين أنه "يجب التفكير في مرحلة ما بعد الحرب والتوصل إلى وقف سلسلة العنف والتأكد من الأمن الدائم لإسرائيل.. ناقشت خطوات عملية لتحقيق السلام الدائم ولدي محادثات مع الجانب الفلسطيني من أجل ذلك".

في غضون ذلك، قال بلينكن أن "تغيير القيادة الفلسطينية وكيفية اختيارها أمر يعود للفلسطينيين.. يجب أن يكون للفلسطينيين الحق في اختيار قادتهم.. يجب مناقشة هذا الموضوع في مرحلة ما بعد الحرب.. يجب أن نضمن أن يكون الحكم في غزة مختلفا عما كان عليه تحت حماس".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في تعليقه على الهجمات الأخيرة في القدس، أنه بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني، لا يمكن السماح لحماس بالاحتفاظ بالسلطة في قطاع غزة.

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