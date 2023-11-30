البنتاغون: موارد تمويل المساعدات لأوكرانيا على وشك النفاد

العالم-الامریکیتان

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نواصل توريد ما نستطيع وما تبقى من الميزانية الرئاسية المتوفرة لأوكرانيا. ومواردنا على وشك النفاد".

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نواصل توريد ما نستطيع وما تبقى من الميزانية الرئاسية المتوفرة لأوكرانيا. ومواردنا على وشك النفاد".

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تأمل في أن يوافق الكونغرس خلال الأسابيع الأخيرة على طلب الرئيس جو بايدن بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا، لتكون الإدارة قادرة على مواصلة تقديم الدعم العسكري.

يذكر أن الرئيس جو بايدن طلب من الكونغرس الأمريكي تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لمختلف البرامج في عام 2024 المالي، بما فيها المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لكن الكونغرس لم يوافق على طلب بايدن بعد. ولا يزال يدرس مشاريع قوانين مختلفة بشأن الميزانية دون أن يتوصل إلى أي اتفاق.

وفي الوقت ذاته تتقلص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في الفترة الأخيرة. وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين خلال زيارته الأخيرة لكييف عن حزمة مساعدات قيمتها 100 مليون دولار.