رونالدو يواجه دعوى قضائية جديدة في أميركا

العالم- الرياضة

وبحسب موقع "كوينز تليغراف" العالمي المختص بالعملات الرقمية، الأربعاء، فإن بعض الأشخاص قاموا برفع دعوى جماعية ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تكبدوا خسائر مالية ضخمة، بسبب قيامه بالترويج لنشاط شركة بينانس، التي أعلنت من خلال قائد نادي النصر عن بيع عدد من الأوراق المالية غير المسجلة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع الموقع نفسه أن شركة بينانس العالمية وقعت عقد شراكة مع كريستيانو رونالدو في منتصف عام 2022، من أجل الترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال، حيث جرى ربط هذه المجموعة الخاصة بالنجم البرتغالي، الذي روج لها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأشخاص الذين قدموا الشكوى ضد رونالدو، عملوا خلال الفترة الماضية على شراء العملات المشفرة الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن تبين لهم أنها غير مسجلة قانونياً في الولايات المتحدة، رغم أن شركة بينانس العالمية تعد من أشهر الشركات المختصة بهذا المجال.

وبحسب الموقع، فإن مبيعات شركة بينانس العالمية من المجموعة الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كانت ناجحة بشكل لا يصدق، بعدما زاد الطلب عليها بنحو 500 بالمائة، بسبب الشعبية الجارفة التي يتمتع بها قائد نادي النصر السعودي، وبخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يبلغ عدد متابعيه ما يقرب من 850 مليون متابع.

وأوضح "كوينز تليغراف" أن الأشخاص، الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد كريستيانو رونالدو، اتهموه بالإعلان والترويج في عملية بيع عملات مشفرة غير مسجلة بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وتعرضوا لخسائر مالية، جعلتهم يعانون بسبب ضياع مدخراتهم المالية، ويردون الحصول على تعويض، نتيجة شعورهم بالخداع.

وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، قامت خلال السنوات الماضية بتوجيه تحذير إلى المشاهير (رياضيين، فنانين وغيرهم)، حول ضرورة الكشف عن المدفوعات التي حصلوا عليها مقابل الترويج للعملات المشفرة، وهو ما لم يفعله رونالدو، بحسب الشكوى المقدمة ضده.