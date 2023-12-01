أسير إسرائيلي طالب 'نتنياهو' قبول استعادة جثامين زوجته وطفليه

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء أمس الخميس، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة يردن بيباس، موجهة إلى نتنياهو، طالبه فيها باستعادة جثامين زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل.

وقال بيباس في رسالته: “نتنياهو، لقد قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في “إسرائيل”.

ويوم الأربعاء، أعلنت “كتائب القسام” عن مقتل شيري سلفرمان بيباس، وطفليها كفير بيباس وأرئيل بيباس، جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت القسام إنها عرضت، أمس (الاربعاء)، تسليم الجثامين الثلاثة ضمن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، “لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت استلامهم ولا زالت تناور وتساوم”.

وكانت حركة “حماس”، قد صرحت فجر الخميس بأن الاحتلال “رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال، وجثامين 3 من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الصهيوني على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية”.