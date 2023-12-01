الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. الموت يفجع آل سعود

بالصور.. الموت يفجع آل سعود
الجمعة ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا ينعي به الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز،

العالم- السعودية

وجاء في البيان ان الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، توفى في مكة المكرمة. وسيؤدى الصلاة على جثمانه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام.

والأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، هو شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، والابن الواحد والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

ومن الشائع أن الأمير ممدوح كان يعاني من مرض عضال منذ سنوات كثيرة حتى توفى اليوم الجمعه.

وتولى الأمير ممدوح إمارة منطقة تبوك عام 1985، ورئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية وبقي فيه حتى تنحى عن منصبه بناء على طلبه قبل وفاة الملك فهد.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي يعلن وفاة امير سعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف