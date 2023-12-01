بالصور.. الموت يفجع آل سعود

العالم- السعودية

وجاء في البيان ان الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، توفى في مكة المكرمة. وسيؤدى الصلاة على جثمانه اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام.

والأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، هو شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، والابن الواحد والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

ومن الشائع أن الأمير ممدوح كان يعاني من مرض عضال منذ سنوات كثيرة حتى توفى اليوم الجمعه.

وتولى الأمير ممدوح إمارة منطقة تبوك عام 1985، ورئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية وبقي فيه حتى تنحى عن منصبه بناء على طلبه قبل وفاة الملك فهد.