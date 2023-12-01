شاهد..صفعة قوية من نائب بحريني لسفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا

العالم- البحرين

وقال البلوشي: "هذا اليوم هو للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولكن للأسف يحضر معنا هنا السفير الأمريكي والفرنسي والبريطاني الذين دعموا الحرب والإبادة للشعب الفلسطيني في غزة والتي يشنها الكيان الصهيوني، ويزعمون أنهم يتضامنون مع الشعب الفلسطيني، ومثلهم كمثل الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته".

وأضاف "في نهاية هذه الكلمة التي أمثل فيها نفسي وليس رئيس مجلس النواب كما أشار المقدم، اسمحوا لي أن أنسحب من هذا الحفل اعتراضا على وجود السفراء الأمريكي والفرنسي والبريطاني".

وبعد كلمته استأذن النائب محمد البلوشي من السفير البحريني لكي ينسحب من اللقاء اعتراضاََ على وجود سفراء الدول الغربية.

وفي ردود الأفعال وصف الكثير من الناشرين عبر منصة X موقف محمد البلوشي بالمشرف ونشر الناشط الفلسطيني أدهم أبو سليمة عبر حسابه بقوله:

"كلمة شجاعة.. للنائب البحريني/ محمد موسى البلوشي، في ملتقى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. رفع الله قدرك أيها الحرّ.. وهذا هو العشم من كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية."

بينما وصفت المذيعة في قناة الميادين الإخبارية راميا ابراهيم موقف محمد البلوشي بوقفة العز بقولها:

"الحياة وقفة عز وهذا ما فعله النائب البحريني محمد البلوشي الذي انسحب من احتفال تضامني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين بسبب مشاركة سفراء أميركا فرنسا وبريطانيا الداعمين الأساسيين لإسرائيل بعدوانها ومجازرها في قطاع غزة قائلاً: تقتلون القتيل وتمشون بجنازته."