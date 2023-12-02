مراسلنا: الاحتلال يصب تركيزه العسكري على محافظة خان يونس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر في الساعة 09:05 بتوقيت مكة المكرمة أشار الزميل أحمد سهمود إلى أنه وفي اليوم الثاني ما بعد الهدنة التي استمرت سبعة أيام وفي اليوم السابع والخمسين من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل منذ صباح اليوم القصف المدفعي من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على المنطقة الوسطى ومحافظة خان يونس وشاطئ محافظة رفح.

وأوضح أن طول الخط الساحلي يتم استهدافه من قبل الزوارق الحربية من دون توقف، وبين أن هذه الغارات هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان، مضيفاً أن الطائرات استهدفت منازل ومساجد وأراضي، وفرض الاحتلال حزاماً نارياً عنيفاً جدا على مختلف المناطق، حيث تم انتشال عشرات الشهداء والإصابات.

وفيما نوه إلى أن الغارات لم تتوقف منذ مساء الأمس شدد على أن التركيز العسكري الأكبر اليوم هو على محافظة خان يونس، بعد تحذير السكان بضرورة الإخلاء، مبيناً أن الاحتلال قام فجر اليوم بتدمير ثلاثة مساجد في محافظة خان يونس تدميراً كليا هي مسجد عبد الله عزام ومسجد أسامة بن زيد ومسجد عثمان بن عفان.

وفي جانب آخر من الاتصال أشار الزميل أحمد سهمود أن: كل ذلك يتزامن مع استمرار المقاومة الفلسطينية حتى هذه الاثناء باشتباكها مع الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم، وتسمع بين حين وآخر أصوات اشتباكات عنيفة.

وأوضح أن سرايا القدس أكدت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة في محور الزيتون وغرب مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى أن كتائب القسام أعلنت أنها قد أطلقت رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ومدن الغلاف.

وأضاف: كما أعلنت كتائب المجاهدين الذراع العسكري لحركة المجاهدين استهداف تجمعات وتحشدات للعدو الإسرائيلي في منطقة غرب غزة، ما يعكس أن المقاومة لا زالت حتى هذه اللحظات تقاوم وتقاتل ببسالة عنيفة جدا.

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