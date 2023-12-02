أسرار عن تاريخ انتهاء صلاحية المساعدات الدولية

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في ديرالبلح في غزة ان المواطنين الفلسطنيين لم يلمسوا شيئاً من المساعدات الدولية واصبحوا اليوم بأمس الحاجة لمقومات الحياة.

وتوقعت مراسلة العالم ان يكون عدم وصول المساعدات الدولية للنازحين اما نتيجة عن عدم تقديم هذه المساعدات للفلسطينيين او نتيجة الحجم الواسع من الاحتياجات والكم الضئيل من المساعدات.

وقال أحد النازحين لمراسلة العالم ان لديه 5 بنات ولا يجد أغطية لكي يحمي بناته من البرد القارس، مؤكداً عدم وجود خيام تحميهم من البرد وأصبحوا يبحثون عن حطب في الشوارع من أجل التدفئة بالنار.

وأكد نازح أخر عدم وجود ماء صالح للشرب موضحاً ان النازحين يتنقلون من منطقة الی منطقة من أجل الاستحمام والنساء يعانين أوضاع مأساوية في هذا المجال.

وأوضحت ان المساعدات التي دخلت غزة عبارة عن مساعدة تنتهي صلاحيتها بعد اسبوعين، وهذه السياسة يتخذها الاحتلال من أجل اخضاع أهالي غزة ومنعهم من الصمود لفترة طويلة.