ارتفاع ضحايا قصف غزة الی اکثر من 240 شهيد ومئات الجرحی

العالم - فلسطين

وسط صرخات الأطفال الأبرياء من شدة ألم الجروح التي تحملها أجسامهم الضعيفة والهزيلة جراء غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي العمياء العشوائية؛ ونحيبهم على ذويهم وأحباءهم الذين فقدوهم في هذا العدوان الهمجي الذي تركهم أمام مصير ومستقبل مجهول؛ استقبل الفلسطيينيون صباحهم على وداع جثامين أهاليهم الذين سقطوا في غارات كيان الاحتلال وقصفه لمختلف مناطقِ قطاع غزة براً وبحراً وجواً في اليوم السابعِ والخمسين من العدوان الذي أدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى.

غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت كلاً من دير البلح وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبه فيما استمرَ القصف الليلي لكيانِ الاحتلال بشكل كثيف على قطاع غزة بالمدفعية والزوارقِ الحربية مستهدفاً مواقع جنوبي وشمالي القطاع ما أدى لتسوية مناطق سكنية بالأرض.

الغارات الإسرائيلية الأخيرة أدت أيضا لاستشهاد صحفيين فلسطينيين اخرين ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى اكثر من وسبعين صحفياً منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابعِ من تشرين الاول أكتوبر الماضي.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الكيان الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة الانسانية التي انتهت عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة والتي بدأت في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي واستمرت سبعة أيام.

سياسياً أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية أن الاحتلال الاسرائيلي كان يعد العدة لاستئناف قتله وتدميره وإجرامه بحق النساء والأطفال، وأنه يرمي لتهجير الشعب الفلسطيني، مصيفاً أن الاحتلال لم يجد من الأسرة الدولية ولا الضغط الشعبي ما يردعه عن قتل النساء والأطفال.