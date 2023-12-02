بعد مرور 22 عاما .. اول رئيس كوبي يزور طهران غدا الاحد

العالم - ايران

ويصل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مساء الاحد إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بعد مرور 22 عاما على الزيارة الأخيرة للرئيس الراحل فيدل كاسترو.

وستقام مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الكوبي، صباح يوم الاثنين، يتصدرها الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ، سيتم عقد لقاء خاص بين رئيسي البلدين واجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى وحفل التوقيع على وثائق ومذكرات التعاون، ومن ثم سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا يستعرضان فيه نتائج وإنجازات المشاورات الثنائية .

و سيقوم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال زيارته، بالإضافة إلى الاجتماع الرسمي مع آية الله السيد إبراهيم رئيسي، بعقد اجتماعات مع بعض كبار المسؤولين الرفيعي المستوى في ايران كما سيتفقد معرض القدرات وأحدث الإنجازات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك معهد باستور الذي يتعاون مع كوبا في مجالي الطب والصيدلة.

وبعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو في يونيو1991 ، تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس كوبي إلى إيران.

وفي يونيو من هذا العام، زار آية الله رئيسي هافانا خلال جولة إقليمية في أمريكا اللاتينية بعد 12 عاما، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الكوبي، وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على 6 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات القضاء والتعاون السياسي الشامل والعلاقات الجمركية والمشاركة في حقل تكنولوجيا المعلومات من قبل كبار المسؤولين في البلدين.