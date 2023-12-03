الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في أربيل

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في أربيل
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، فجر اليوم الأحد، عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل وتحقيق إصابة مباشرة، ردا على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

العالم - العراق

وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.

روابط ذات صلة

أمير عبد اللهيان يحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة

شاهد.. تظاهرة ضخمة في تل أبيب للضغط باتجاه صفقة تبادل الأسرى

شاهد.. حشود جماهيرية غاضبة في تعز تندد بتواصل العدوان على غزة

رئيسي : ليس من الصعب تحديد الحق في القضية الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف