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يعرض لأول مرة/لحظة وصول الكوماندوز البحري للقسام إلى شاطئ 'زيكيم'

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل اعلام فلسطينية، مشاهد تظهر لحظة وصول الكوماندوز البحري لكتائب القسام إلى شاطئ زيكيم جنوب عسقلان خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

العالم- فلسطين

وتمتلك كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وحدات من الكوماندوز البحري شاركت في عملية طوفان الاقصى، حيث نفذت عمليات إنزال في مواقع عسكرية إسرائيلية إلى الشمال من القطاع عبر البحر.

وسلاح البحرية من العناصر التي أدخلتها كتائب القسام خلال العدوان الأخير، فكشفت خلالها عن هشاشة استخبارات الاحتلال، واخترقت الواقع الأمني، وأربكت جيش الاحتلال.

يبدو أن أكثر ما يُرعب الاحتلال، هو ليس الأنفاق الهجومية التي يحفرها القسام فقط، بل القوة البحرية التي شكلتها الكتائب، وتقوم بتدريبهم بشكل مكثف، كما ذكرت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية.

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