يعرض لأول مرة/لحظة وصول الكوماندوز البحري للقسام إلى شاطئ 'زيكيم'

العالم- فلسطين

وتمتلك كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وحدات من الكوماندوز البحري شاركت في عملية طوفان الاقصى، حيث نفذت عمليات إنزال في مواقع عسكرية إسرائيلية إلى الشمال من القطاع عبر البحر.

وسلاح البحرية من العناصر التي أدخلتها كتائب القسام خلال العدوان الأخير، فكشفت خلالها عن هشاشة استخبارات الاحتلال، واخترقت الواقع الأمني، وأربكت جيش الاحتلال.

يبدو أن أكثر ما يُرعب الاحتلال، هو ليس الأنفاق الهجومية التي يحفرها القسام فقط، بل القوة البحرية التي شكلتها الكتائب، وتقوم بتدريبهم بشكل مكثف، كما ذكرت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية.