آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، بشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددا من المواطنين بينهم سيدتان وصحفي.

ونوهت مراسلتنا الى اقتحام قوات الاحتلال منزل والد ما يسميه الاحتلال" المطارد" أحمد بركات في مخيم جنين بعد اقتحام مدينة جنين ومخيمها وتدمير المزيد من البنية التحتية في مناطق عدة من مخيم جنين، وأخذ قياسات منزله تمهيدا لهدمه.

وأوضحت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة وفجرت باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب كما ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.

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