كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات العدوان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان المشهد اللبناني في جنوب لبنان مع حدود فلسطين المحتلة بات ياخذ شكلا تصعيديا يوما بعد يوم خاصة من جهة الاعتداءات الاسرائيلية التي بدات تتجاوز قواعد الاشتباك، كالذي حصل اليوم في بلده زبقين او في مركز الجيش اللبناني الواقع بين بردة الطيبه وكفر كلا، حيث ادى هذا القصف الى استشهاد احد العسكريين اللبنانيين وجرح ثلاثة داخل مركزهم في المنطقة الواقعة بمنطقه العويضة في كفر كلا.

وأشار مراسلنا إلى القصف الإسرائيلي المركّز على أطراف بلدات عدة في القطاع الغربي مثل شيحين والجبين وطير حرفا، وصولًا إلى أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

حيث أعلن حزب الله" أنه قام صباح ال‏يوم الثلاثاء باستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي، كما استهدف موقع بياض بليدا، مؤكدًا تحقيق إصابات.

وأوضح مراسلنا أن التوتر الصباحي يأتي بعد ليلة ساخنة على الجبهة اللبنانية تخللها قصف إسرائيلي مدفعي على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وغارات جوية سُمعت أصواتها إلى مسافات بعيدة وفق رباح.

ولفت مراسلنا إلى أن بلدات قضاء مرجعيون جنوبًا عاشت ليلًا قاسيًا بعد غارات إسرائيلية استهدفت محيط تلة العويضة بين كفركلا والعديسة، وقصف بالقذائف المدفعية الثقيلة والقنابل المضيئة والفوسفورية طال محيط بليدا وسهل مرجعيون وحمامص في سردا والخيام وتلة العويضة وعديسة وتلة العزية في ديرميماس.

وألحقت هذه الغارات أضرارًا في المحال والمنازل بالبلدات المستهدفة، فضلًا عن نشوب حريق كبير في تلة العويضة.

ونوه مراسلنا إلى تحليق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية فوق بلدات مرجعيون طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم على علو منخفض.

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