رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل بايدن

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وقال مايك جونسون: "إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري، كون البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة ارتكبوها".

وأضاف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل جميل في البحث عن أدلة على ارتكاب أفراد عائلة بايدن لمخالفات، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل، و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".

وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في ضلال الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه، الذين يُعتقد أنهم أساءوا استثمار مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.