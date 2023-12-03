استشهاد 5 عناصر من "الحشد الشعبي" في ضربة جوية امريكية

العالم-العراق

واعلنت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي يوم الأحد، ان عددا من عناصرها استشهدوا في ضربة أمريكية داخل العراق.

وذكرت الحركة في بيان مقتضب؛ أن "5 من عناصر الحركة قضوا إثر ضربة جوية أمريكية في كركوك".

وفي غضون ذلك؛ قال مصدر أمني؛ أن "حصيلة القصف الأمريكي بلغت 5 شهداء و3 جرحى نتيجة قصف استهدف احد مقرات الفصائل ضمن قضاء الدبس في كركوك".

من جانبها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة ، استهدف مجاهدونا، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (خراب الجير) شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".