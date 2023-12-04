المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف آليات عسكرية صهيونية وقصف مستوطنات

العالم - فلسطين



وقالت "كتائب القسام" في بيانات منفصلة: "تمكن مقاتلونا منذ صباح اليوم (الاثنين)، من استهداف خمس دبابات صهيونية، وخمس ناقلات جند، في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".



وأضافت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا "تحشدات للعدو، شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين، برشقة صاروخية".



وأردفت أن مقاتليها قصفوا مستوطنة "نيريم"، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114ملم.



وأكدت، "الإجهاز على عدد من جنود العدو من مسافة صفر، في منطقة الشيخ رضوان (بمدينة غزة)، وعودة المقاتلين إلى قواعدهم بسلام".



وأوضحت "كتائب القسام" أن عناصرها "تدك تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



وقالت في بيان آخر إنها قصفت أيضا مستوطنتي "سديروت" و"نتيفوت" بغلاف غزة، "برشقات صاروخية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.



ومن جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، استهداف آليات عسكرية وجنود صهاينة في قطاع غزة، علاوة على قصف مستوطنات.



وقالت "سرايا القدس" في بيانات متفرقة على منصة تليغرام: "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال القطاع وشرق غزة، ويستهدفون عددا من الآليات العسكرية الصهيونية بقذائف التاندوم والـ (RPG)".



وأشارت إلى أنها قصفت أيضا "تحشدات عسكرية وجنود للعدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك (وسط)، بعدد من قذائف الهاون".



وفي بيانات أخرى، قالت "سرايا القدس" إنها قصفت مستوطنات "نيريم" و"نير إسحاق" و"نير عوز" في غلاف غزة، "برشقات صاروخية".



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، مهاجمته "200 هدف" في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وإصابة جندي "بجروح خطيرة" في معارك بشمالي القطاع، إضافة إلى إعلانه مقتل ثلاثة من جنوده بينهم اثنين قتلا في معارك، أمس.