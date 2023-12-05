العالم - هاشتاغ

01. الدعم العالمي لفلسطين بات يشمل بشكل أوسع اليهود حول العالم مع تزايد المواقف الرافضة للاحتلال وسط المجتمعات اليهودية.

أكاديميون وسياسيون سابقون وفنانون يهود يعلنون بصراحة رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. بعض هؤلاء يتعرض لمضايقات وتهديدات من أطراف صهيونية بسبب وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين.

من بين الناشطين اليهود ضد العدوان الإسرائيلي الناشطة البريطانية نايومي ويمبورن التي كشفت كيف تعرضت لتهديدات واتهامات عنصرية فقط لأنها وقفت في وجه الصهيونية وتأثيرها السلبي على صورة اليهود في العالم.

جيمس شنايدر هو أيضا ناشط وكاتب يهودي بريطاني، قرر أن يكشف زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي وحقيقة الدعم الغربي اللامحدود له.

وكانت هناك تعليقات كثيرة حول واقع الناشطين اليهود ضد الاحتلال الإسرائيلي.. "فوفة" علقت هنا على ما كشفته الناشطة اليهودية نايومي ويمبرون: لانهم يريدون إجبار اليهود على أن يكونوا صهاينة.. و هذا ما لن يحدث.

"أيان" كان له تعليق أيضا وفيه: لقد سئمت جدًا من شكوى منظمة المجتمع اليهودي من الأشخاص الذين يدعمون الفلسطينيين ويحتجون على الإبادة الجماعية الصهيونية الإسرائيلية في غزة.. المنظمة لا تمثل كل اليهود. اليهود ضد الصهيونية ويحترمون حياة الإنسان.. إذا كنت تدعم إسرائيل، فأنت لا تفعل تحترم حياة الإنسان.

أما حساب منظمة "يهود التوراة" فنشر هذا التعليق وفيه: إسرائيل ليست دولة اليهود.. الصهيونية ليست اليهودية.. اليهود ليسوا صهاينة.

02. بسبب دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن غضبا من الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة.

المنظمات التي تمثل المسلمين في أكثر من تسع ولايات أميركية، أعلنت سحبها دعم بايدن لولاية رئاسية ثانية. المسلمون في الولايات المتحدة اعتبروا بايدن شريكا أساسيا في قتل الفلسطينيين والسماح بمواصلة العدوان. الجاليات المسلمة تعهدت بمواصلة جهودها لتوحيد كل المسلمين خلف قرار واحد يقضي بعدم التصويت لبايدن في الانتخابات.

من التعليقات حول ما تقوم به الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة رفضا للدعم الأميركي للاحتلال لدينا هنا تعليق من "نزار" الذي كتب: بارك الله بكم أيها الأبطال الغيورون على إخوانكم ودينكم.

"وائل" بدوره علق: ربنا يوفق كل من ساند الحق ودعم غزة وأهلها.

أما "أبو ياسين" فعلق: مشكورين وهذا أقل شي يمكن تقديمه لأهل فلسطين وتقدروا كمان تغيروا نظرة الشعب الأميركي عن حقيقة القضية الفلسطينية بعيدا عن إعلام الغرب المزيف.

3. اليمن.. بات حديث الجميع في العالم العربي والغربي بعد الحملة التي شنها اليمنيون على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

القوات اليمنية أعلنت استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر ردا على العدوان المتواصل ضد الفلسطينيين.

القوات اليمنية جددت تحذيرها لكل السفن الإسرائيلية والتي تتعاون مع الاحتلال من عدم المرور في البحر الأحمر.

ما يقوم به اليمنيون يحظى بتفاعل شعبي واسع جدا عربيا وخارجيا بعد أن قال اليمنيون.. وفعلوا.

اليمن سند فلسطين واليمن قول وفعل هاشتاغات ترند على مواقع التواصل.. ومن تعليقات هذه الهاشتاغات لدينا تعليق من "فاطمة علامة" وفيه: من بعد الي عم نشوفو من الشعب اليمني الوفي بيستحق السيد الحوثي كل الحب والاحترام بصراحة شعب بينرفع الرأس في مثل ما بقولو سند لمحور المقاومة الله يديم الشعب اليمني.

"مشير الحداد" له تعليق أيضا: الصهاينة ما يفهموا؟؟ حذرتهم القوات البحرية اليمنية أن ممنوع ملاحة أي سفينة إسرائيلية أو لها علاقة بها، وقد أعذر من أنذر.. أي سفينت سيتم قصفها.. رُفِعَت الأقلام وجَفَّت الصحف..واللي يزعل عليهم يشوف لهم بحر غير بحرنا.

حساب "إعلامية حرة" نشرت صورة لتخرج طلاب جامعيين واحتفالهم على متن سفينة غالاكسي ليدر الإسرائيلية: يا هكذا التخرج يا بلاها.. نطالب بتخصيص يوم للنساء.. دفعة طوفان الأقصى قسم الإعلام جامعة الحديدة.

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