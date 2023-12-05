طوفان الأقصى كشفت إمكانية سحق العدو على كل المستويات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" شدد هشام قاسم أن الحليف الأميركي لكيان الاحتلال هو شريك حقيقي في المعركة، مضيفاً: الأميركان ليسوا مساندين أو مؤازرين بل هم شركاء، حيث رأينا أن المسؤولين الأميركيين حين حضروا إلى الكيان الصهيوني شاركوا حتى في اجتماعات مجالس الحرب هناك.

ولفت إلى أن محاولات تجري من أميركا وبعض الدول الغربية لتجميل صورة العدو الصهيوني، مؤكداً أن ما حدث في معركة الطوفان الأقصى وما تلاها أن العدو خسر خسارة فادحة على أكثر من مستوى.

وقال: "إن عملية طوفان الأقصى كشفت ليس فقط إمكانية هزيمة هذا العدو.. بل القدرة على سحقه على كل المستويات، وكشفت الوجة الحقيقي لهذا العدو الصهيوني.. واثبتت الحرب أن هذا العدو لا يراعي شيئا في سبيل مصلحته."

ونوه أن العدو الصهيوني يشن اليوم حربا عمودها الانتقام، حيث يقتل الأطفال والنساء ويبيد المؤسسات الأممية والتعليمية والصحية.

وفي جانب آخر وبشأن خطة التهجير أو عزل بعض مناطق القطاع عن بعضها أشار هشام قاسم إلى أن: الجهد العسكري الرئيسي للعدو قائم اليوم على محاولة تقسيم مناطق القطاع لقطاعات معينة، في ظن منه أنه قادر بذلك من السيطرة على هذه المربعات.

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