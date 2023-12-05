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الإمارات تساند الاحتلال... مشروع جسر بري من دبي لميناء حيفا

الإمارات تساند الاحتلال... مشروع جسر بري من دبي لميناء حيفا
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

فلسطين المحتلة -: كشفت صحيفة إسرائيلية، أن سلطات دبي قررت إقامة جسر بري مع ميناء حيفا المحتلة، لتسهيل نقل البضائع لدولة الاحتلال.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد موقع " قُدس الإخبارية"، ان صحيفة "معاريف"، قالت اليوم، إن دبي قررت إقامة الجسر البري إلى ميناء حيفا المحتلة بهدف "تجاوز التهديد" الذي تمثله جماعة "أنصار الله"، في اليمن، على السفن الإسرائيلية.

ولم توضح الصحيفة آلية نقل البضائع عبر هذا الجسر.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية عدة سفن إسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، خلال الأيام الماضية، وهددت باستهداف المزيد منها رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

ويرتبط كيان الاحتلال بعلاقات استراتيجية مع الإمارات في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

ومنذ بداية العدوان على غزة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإمارات قدمت المساندة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

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