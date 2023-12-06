الصادرات الايرانية للاتحاد الاوراسي تسجل 1.074 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" متحدث لجنة الشؤون الدولية بدار التجارة والصناعة والمعادن اليوم الاربعاء، أن الصادرات الايرانية سجلت 2.778 مليون طن بقيمة 1.074 مليار دولار لدول الاتحاد ( روسيا – بيلاروسيا – أرمينيا – كازاخستان –قرغيزيا) بنمو كمّي 45 بالمئة وسعري 20 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022.

وأكد أن روسيا إستوردت سلعا من ايران بواقع 1.495 مليون طن بـ 616.246 مليون دولار، وأرمينيا 929.5 الف طن بـ 271.535 مليون دولار وكازاخستان 305 الاف طن بـ 123.8 مليون دولار وقرغيزيا 36 الف طن بـ 49.7 مليون دولار وبيلاروسيا 12.3 الف طن بـ 12.35 مليون دولار.

بالمقابل أشار المتحدث الى استيراد ايران سلعا من دول الاتحاد الخمس، بـ 2.390 مليون طن بقيمة 1.27 مليار دولار بنمو كمي 22 بالمئة وسعري 10 بالمئة على اساس سنوي.